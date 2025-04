168 km/h in 100er-Zone: Führerschein abgenommen

Auf der Südautobahn bei Villach stoppte die Polizei einen Motorradfahrer, der die erlaubte Geschwindigkeit deutlich überschritt.

Ktn. Bei einer Lasermessung auf der A2 bei Villach wurde ein 51-jähriger Wiener mit 168 km/h in einer 100er-Zone erwischt. Nach Abzug der Messtoleranz ergab sich eine Überschreitung von 62 km/h. Die Autobahnpolizei hielt den Motorradfahrer sofort an, entzog ihm an Ort und Stelle den Führerschein und untersagte die Weiterfahrt. Der Mann wird angezeigt.

