17-Jähriger platzierte Rasierklingen unter Fan-Sticker

Ein 17-jähriger Jugendlicher soll im vergangenen Sommer in Wolfsberg mit Rasierklingen präparierte Sticker in der Innenstadt von Wolfsberg angebracht haben.

Im März wurde er schließlich auf frischer Tat ertappt, verweigerte aber die Aussage zu den Taten vom Sommer. Die Beweislage sei aber erdrückend, teilte die Polizei am Dienstag in einer Aussendung mit.

Im August 2024 waren in Wolfsberg - auch in der Nähe eines Fußballstadions - Fan-Sticker eines Klagenfurter Fußballvereins angebracht worden. Unter zumindest zwei der Sticker wurden eine Messerklinge und eine Rasierklinge angebracht. Ziel war es offensichtlich, dass sich Personen, die die Sticker abziehen wollen, daran verletzen. Im Fokus standen wohl gegnerische Fans oder Mitarbeiter des Stadions.

Während die Ermittlungen vorerst negativ verliefen, wurde schließlich am 17. März ein 17-jähriger Bursche aus dem Bezirk St. Veit an der Glan auf frischer Tat dabei ertappt, wie er Fußball-Fan-Sticker an einem Verkehrszeichen anbrachte. Der Jugendliche wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.