Der Mann war mit Holzarbeiten beschäftigt gewesen

Ein Mann aus dem Bezirk Villach ist am Samstag zu Mittag bei einem Unfall im Gemeindegebiet von Feld am See ums Leben gekommen, wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Samstag der APA mitteilte. Der 30-Jährige war mit Forstarbeiten auf einer Alm beschäftigt gewesen. Als er mit seinem Traktor plötzlich abrutschte, überschlug sich das Fahrzeug. Der Mann überlebte das Unglück nicht, der Unfallhergang wird noch untersucht.