Brandstiftung in Rabenstein: Stalker (43) zündete eigenes Haus an Ein Feuer in Rabenstein a.d. Pielach entpuppte sich als inszeniertes Drama mit erschreckendem Hintergrund. Ein 43-jähriger Mann soll nicht nur Brandstiftung begangen, sondern auch seine Opfer mit GPS-Sendern, KI-Pornos und Drohmails terrorisiert haben. Nun sitzt er in Haft.