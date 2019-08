Mord in Badewanne: Schiri führte Doppelleben

Sollte sich bestätigen, wovon die Kripo nach derzeitigem Stand ihrer Ermittlungen ausgeht, sitzt im Mordfall an der hochschwangeren Julia H. aus Fefferitz ein dringend Tatverdächtiger in U-Haft, der sogar nicht in das Profil eines eiskalten Mörders passen will. Der 35-Jährige stammt nicht nur aus bestem Hause, er selbst hat beruflich und privat eine Bilderbuch-Karriere hinter sich. Der promovierte Mehrfach-Magister arbeitete als Manager für ein weltweit ­tätiges Logistik-Unternehmen, brachte es als Schiedsrichter in seiner Freizeit bis zum Referee in der Bundes­liga. Zuletzt pfiff er in der 2. Liga und in der Regionalliga. Typ Schwiegermutter-Traum, der nach außen seit sechs Jahren eine Bilderbuch-Ehe führte und sich liebevoll um seine drei kleinen Kinder kümmerte.

Seitensprung mit Opfer als Mord-Motiv

Doch der Familienvater führte offenbar ein Doppelleben. Außerehelich war er mit Julia H. liiert. Die beiden sollen sich bereits zu Studienzeiten kennen- und lieben gelernt haben. Das Baby, das die 31-Jährige in Kürze just zum 36. Geburtstag ihres Geliebten erwartete, soll von dem Top-Schiedsrichter stammen. Letzte Gewissheit soll ein DNA-Abgleich erbringen.

In der vertrackten privaten Situation könnte auch das Motiv für den Badeswannen-Mord liegen. Mutter und Baby wurden ertränkt. Der Beschuldigte bestreitet. Auf einen Anwalt verzichtete er bislang, ein Pflichtverteidiger wird bestellt. Es gilt die Unschuldsvermutung.