Paket-Bomben-Opfer konnte Klinik verlassen

Kärnten. Die Kärntnerin, die am 1. Oktober 2019 nach der Detonation einer Paketbombe schwer verletzt und kurz darauf mit dem Rettungshubschrauber ins LKH-Univ. Klinikum Graz gebracht wurde, konnte heute entlassen werden, wie das Spital in einer Aussendung schreibt. "Die Verbrennungen sind so gut abgeheilt, dass – nach heutigem Stand – vor allem im Gesicht keine Narben zurückbleiben werden. Sie kann auch die Finger bereits wieder gut bewegen", erläutert Dr. Lars-Peter Kamolz, Leiter der Klinische Abteilung für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie des LKH-Univ. Klinikum Graz. Ein großes Glück war, so der Experte, dass die Rettungskette nach dem Anschlag so reibungslos funktioniert hat, dass die Patientin rasch ans "Zentrum für Brandverletzte" des LKH-Univ. Klinikum Graz gebracht wurde und in den Wochen danach aktiv am Heilungsprozess mitgewirkt hat. Jetzt freut sich die Kärntnerin, dass sie wieder zu ihrer Familie kann, bevor es in einer Reha-Klinik mit einer Mobilisationstherapie weiter geht.

© M. Wiesner/LKH-Univ. Klinikum Graz

"Ich bin den Ärzten und meinem gesamten Behandlungsteam hier am LKH-Univ. Klinikum Graz für die ausgezeichnete Betreuung extrem dankbar. Jetzt freue ich mich auf meine Familie und dass wir zur Ruhe kommen können", so die Patientin.

© Facebook Ein Facebook-Foto des Anschlags-Opfers vor der Detonation.

Paketbombe wegen Streit um Buben (7)

Durch die Explosion einer Paketbombe wurde die dreifache Mutter Angelika V. aus Guttaring lebensgefähr­lich verletzt (ÖSTERREICH berichtete). 40 Prozent ihrer Haut verbrannten.

Gezündet soll den Sprengsatz ihr Ex-Mann (28) gemeinsam mit einem Komplizen haben. Beide sitzen wegen versuchten Mordes in U-Haft, haben den Anschlag inzwischen gestanden. Jetzt scheint auch klar, warum der Ex-Bundesheersoldat seine geschiedene Frau töten wollte. Sie entzog ihm aus Sorge den gemeinsamen ­Buben, kämpfte gegen das Besuchsrecht und für die alleinige Obsorge für den Siebenjährigen. Ihr Ex-Mann soll immer merkwürdiger geworden sein. Er hauste in einer Baracke, die von Warn- und Verbotsschildern um­geben war: Videoüberwachung, Filmen verboten.

Während die Mutter operiert wurde, war ihr Kind bei den Großeltern. Der Bub sei schwer trauma­tisiert und wird psychologisch betreut.