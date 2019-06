Pferd auf Koppel vermutlich angeschossen worden

Klagenfurt. Zu Beginn der Woche soll ein Pferd auf einer Koppel in Klagenfurt vermutlich von einem Projektil getroffen worden sein. Laut Polizei wurde das Tier im Bereich des hinteren Laufes so schwer verletzt, dass es verendete. Die Pferdekoppel soll in der Nähe eines Jagd-Hochstandes liegen.

Momentan läuft eine veterinärmedizinische Untersuchung, um abzuklären, ob das Tier tatsächlich durch einen vermutlichen Querschläger ums Leben kam.