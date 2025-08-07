Alles zu oe24VIP
Betrunkener LKW-Lenker fuhr ohne Reifen einfach weiter
Betrunkener LKW-Lenker fuhr ohne Reifen einfach weiter

07.08.25, 09:32
 Ein 39-jähriger, betrunkener Lkw-Lenker hat in der Nacht auf Donnerstag am Wörthersee zwei Unfälle mit Sachschaden gebaut, nach denen er einen Reifen verlor.  

Trotzdem fuhr der Mann weiter, bis er von der Polizei angehalten werden konnte. Der 39-Jährige aus dem Bezirk Klagenfurt-Land wird mehrfach angezeigt, teilte die Polizei mit.

Gegen 22.00 Uhr war der Kärntner im Ortsgebiet von Krumpendorf gegen eine Verkehrsinsel geprallt, wobei ein Verkehrszeichen beschädigt wurde. Rund 50 Meter weiter kollidierte er mit zwei Straßenleitpflöcken, die - so wie das Fahrzeug - beschädigt wurden. Trotz der Unfälle setzte der Mann seine Fahrt in Richtung Klagenfurt fort und verlor kurze Zeit später sogar einen Reifen. Aber auch das stoppte ihn nicht, sondern erst die Polizei, die von einem anderen Verkehrsteilnehmer gerufen wurde.

Kurz nach dem Vorfall fuhr ein 21-jähriger Mann mit einem Auto auf derselben Strecke und kollidierte mit dem auf der Fahrbahn liegenden Reifen. Dabei entstand ebenfalls Sachschaden, der Lenker blieb aber unverletzt.

