Big Comeback: GTI-Fans feiern Rückkehr in Kärnten

Nach drei Jahren Pause kehrt das legendäre GTI-Treffen zurück an den Wörthersee. Rund um Christi Himmelfahrt werden wieder tausende Autofans erwartet.

Das legendäre GTI-Treffen kehrt zurück. Unter dem Motto "Big Comeback" werden rund um Christi Himmelfahrt wieder tausende Autofans an den Wörthersee strömen.

Heuer steht erstmals auch Klagenfurt mit einer eigenen Tuningmesse im Mittelpunkt. Veranstalter Andreas Füllhorn will das alte Image aufpolieren und setzt auf fünf offizielle Events in der Landeshauptstadt. Er bittet Anrainer um Verständnis: "Vielleicht drückt man einmal ein Auge zu." Auch die Touristiker rund um den Keutschacher See spüren bereits die Rückkehr: Zwei Drittel der Betten sind gebucht.

Jeder ist Willkommen

Erwartet werden zwar weniger Besucher als früher, doch Bürgermeister Markus Perdacher freut sich auf alle Gäste. "Jeder ist willkommen", sagt er. Das bekannte GTI-Denkmal in Reifnitz bleibt auch heuer wieder beliebter Treffpunkt für Erinnerungsfotos.

