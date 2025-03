Bremse vergessen: VW Golf war unfreiwillig "eisbaden"

Im Rosental zwischen dem Wörthersee und der Drau landete ein Auto im Bach.

Ktn. In der Gemeinde Ludmannsdorf in Kärnten hat eine Pkw-Lenkerin vergessen, bei ihrem abgestellten Auto die Handbremse anzuziehen. Der Wagen rollte weg, über eine steile Wiese, durchschlug ein Brückengeländer und stürzte in einen Bach. Die Feuerwehr musste ihn bergen.

Diese Art der Unfälle passieren häufiger

Verletzt wurde niemand, nicht immer geht es so glimpflich aus. Im Sommer hatte ein Lkw-Lenker aus Bosnien vergessen, die Feststellbremse anzuziehen. Sein Sattelzug setzte sich auf einem Parkplatz der Karawankenautobahn (A11) in Rosegg in Bewegung und prallte in die Leitschiene. Beim Versuch abzuspringen wurde der Lenker schwer verletzt.