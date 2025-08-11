Bub (14) stirbt nach Sturz in die Gail

Ein 14 Jahre alter Bub ist am Wochenende in die Gail gestürzt und danach im Klinikum Klagenfurt verstorben.

Ktn. Sonntag gegen 18.50 Uhr wurde laut Polizei Anzeige erstattet, wonach das Kind bei einem Grillplatz in den Fluss gefallen sei. Der Uferbereich wurde von der Wasserrettung und mithilfe eines Polizeihubschraubers abgesucht - auch Privatpersonen beteiligten sich intensiv. Doch erst eine Dreiviertelstunde später um 19.38 Uhr wurde der 14-jährige Sohn einer russischen Familie mehr als einen Kilometer flussabwärts, auf Höhe der Maria Gailer Brücke im Wasser am Grund treibend gesichtet.

Einem Rettungsschwimmer der Wasserrettung gelang es schließlich, den 14-Jährigen reglos im Fluss treibend ausfindig zu machen und diesen ans Ufer zu retten. Dort wurden umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet, die kurze Zeit später vom Notarzt und Rettungsdienst sowie der ARA-Flugrettung fortgesetzt wurden.

Die Rettungskräfte bargen den verunfallten Teenager, die Reanimation schien zunächst erfolgreich. Per Rettungshubschrauber wurde der Bub ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Dort verloren die Ärzte den Kampf um sein Leben. Die Ermittlungen zu dem Vorfall waren zunächst noch im Gange.