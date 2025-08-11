Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Kärnten
Wasserrettung Villach
© Wasserrettung Villach (Archivbild)

Villach

Bub (14) stirbt nach Sturz in die Gail

11.08.25, 08:30 | Aktualisiert: 11.08.25, 10:30
Teilen

Ein 14 Jahre alter Bub ist am Wochenende in die Gail gestürzt und danach im Klinikum Klagenfurt verstorben.

Ktn. Sonntag gegen 18.50 Uhr wurde laut Polizei Anzeige erstattet, wonach das Kind bei einem Grillplatz in den Fluss gefallen sei. Der Uferbereich wurde von der Wasserrettung und mithilfe eines Polizeihubschraubers abgesucht - auch Privatpersonen beteiligten sich intensiv. Doch erst eine Dreiviertelstunde später um 19.38 Uhr wurde der 14-jährige Sohn einer russischen Familie mehr als einen Kilometer flussabwärts, auf Höhe der Maria Gailer Brücke im Wasser am Grund treibend gesichtet.

Einem Rettungsschwimmer der Wasserrettung gelang es schließlich, den 14-Jährigen reglos im Fluss treibend ausfindig zu machen und diesen ans Ufer zu retten. Dort wurden umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet, die kurze Zeit später vom Notarzt und Rettungsdienst sowie der ARA-Flugrettung fortgesetzt wurden.  

Die Rettungskräfte bargen den verunfallten Teenager, die Reanimation schien zunächst erfolgreich. Per Rettungshubschrauber  wurde der Bub ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Dort verloren die Ärzte den Kampf um sein Leben. Die Ermittlungen zu dem Vorfall waren zunächst noch im Gange.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden