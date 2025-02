Ermittlungen laufen: Polizei bittet um Hinweise

Der Messer-Amok von Villach schockt das ganze Land. Die Polizei bittet bei den Ermittlungen um Hilfe und Unterstützung des Volkes.

Ein 23-jähriger Mann hat am Samstagnachmittag in Villach auf mehrere Passanten eingestochen und einen von ihnen getötet. Laut Polizeiangaben starb ein 14-jähriger Jugendlicher, vier Personen wurden verletzt. Die Tat hatte sich in der Innenstadt, in der Nähe des Hauptplatzes, abgespielt. Der Täter, ein aufenthaltsberechtigter syrischer Staatsbürger, wurde kurz nach der Tat festgenommen.

+++ HINWEISE UND BILDMATERIAL VOM VILLACHER AMOK BITTE HIER HOCHLADEN +++



Vom Innenministerium wurde zum Gewaltdelikt vom heutigen Tag in der Villacher Innenstadt eine upload Plattform für Videos und Fotos aktiviert. Auf diese Plattform können alle Privatpersonen Ihre aufgenommen Wahrnehmungen bzw. Videos oder Fotos von der Tat oder vom Umfeld sowie alle weiteren verdächtigen aufgenommenen Wahrnehmungen hochladen.