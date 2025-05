Essenszusteller soll 27 Kilo Drogen ausgeliefert haben

Der Mann hatte 550 Gramm Cannabiskraut in seiner Essenszustellertasche.

Ktn. Ein Essenszusteller (47) ist in Klagenfurt als Drogendealer überführt worden. Der Mann wird beschuldigt, im Zuge seiner Tätigkeit als Essenszusteller gewerbsmäßig Drogen verkauft zu haben. „Seine Tätigkeit als Essenszusteller war sozusagen seine Tarnung. Das heißt er war als Essenszusteller unterwegs und hat aber gleichzeitig neben seinen normalen Geschäften auch das Suchtgift an seine Kunden verteilt,“ sagte Mathias Leitner vom Stadtpolizeikommando Klagenfurt gegenüber dem ORF. Er soll Drogen mit einem Straßenverkaufswert von 270.000 Euro verkauft haben, einen Teil davon schickte er seiner Familie im Iran. In seiner „Essenszustellertasche“ wurden insgesamt 550 Gramm Cannabiskraut und etwas Heroin sichergestellt.

Der Verdächtige sei teilweise geständig, aber nicht zur vollen Menge von 27 Kilogramm der Drogen, sondern nur zu etwa zwei bis drei Kilogramm. Er sitzt in U-Haft. Es gilt die Unschuldsvermutung.