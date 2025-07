Fête Blanche am Wörtersee - Dresscode: strictly white

DJ Warm-Up ab 14 Uhr direkt am Wasser.

Ktn. Die legendäre Fête Blanche, Österreichs bekannteste White Party, kehrt am Freitag, den 18. Juli 2025, an den Wörthersee zurück. Das Event zieht Jahr für Jahr Tausende Partygäste aus ganz Europa an und verwandelt die Region in eine pulsierende Partyzone.

In der Discotheque Fabrik wird zu Musik von Wolfram, internationaler Produzent & DJ mit Synthpop-, Disco- & 80s-Vibe, dem Tour DJ von Sido Paul Blaze und dem Wiener Urgestein Crazy Sonic gefeiert.

Eintritt: 29 Euro.

Rund um den See, von Krumpendorf bis Velden, beteiligen sich zahlreiche Bars und Restaurants mit eigenen Partys und weißen Deko-Konzepten.