Flugzeugabsturz in Kärnten – Pilot tot

Ein tragisches Unglück erschüttert Oberkärnten: Am Sonntag kam es in Lendorf im Bezirk Spittal zu einem tödlichen Flugzeugabsturz, bei dem ein Pilot sein Leben verlor.

Ein Pilot stürzte am Sonntag im Bereich Litzlhof in der Kärntner Gemeinde Lendorf mit einem Kleinflugzeug ab. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten auf Nachfrage bestätigte, verlief der Unfall für den Piloten tödlich. Nach ersten Informationen dürfte der Mann alleine mit der Maschine unterwegs gewesen sein, als es zu dem Unglück kam.

Polizei bestätigt tödlichen Ausgang

„Der Pilot verunglückte tödlich bei dem Flugzeugabsturz“, gab die Landespolizeidirektion Kärnten bekannt. Die Einsatzkräfte wurden alarmiert, nachdem das Kleinflugzeug im Bezirk Spittal zu Boden gegangen war. Vor Ort bot sich den Helfern ein Bild der Zerstörung.

Einsatz in Lendorf läuft

Zum genauen Unfallhergang oder der Ursache für den Absturz im Bereich Litzlhof liegen aktuell noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Da der Einsatz der Rettungs- und Sicherheitskräfte vor Ort derzeit noch in vollem Gange ist, konnten noch keine weiteren Details veröffentlicht werden.

Identität des Piloten ungeklärt

Auch zur Identität des Verstorbenen gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine offiziellen Informationen. Die Behörden arbeiten daran, die Hintergründe der Tragödie in Oberkärnten lückenlos aufzuklären, während die Bergungsarbeiten andauern.