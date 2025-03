Grüne Großkaserne für Villach: Baustart erfolgt

Mit dem offiziellen Baustart für die neue Henselkaserne beginnt in Villach eines der größten und ökologisch ambitioniertesten Bauprojekte. Die Großkaserne soll bis 2030 fertiggestellt werden und setzt mit Photovoltaik, Autarkie-Konzept und nachhaltiger Bauweise neue Maßstäbe.

Mit dem offiziellen Baustart für die neue Henselkaserne beginnt in Villach eines der größten und ökologisch ambitioniertesten Bauprojekte des Verteidigungsministeriums. Die Großkaserne soll bis 2030 fertiggestellt werden und setzt mit Photovoltaikanlagen, energieautarker Infrastruktur, einem Bach zur Klimatisierung und einem umfangreichen Begrünungskonzept neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit. Insgesamt werden 370 Millionen Euro investiert. In der Oberen Fellach entsteht auf dem Gelände der bisherigen Kaserne ein moderner, umweltfreundlicher Militärstandort – mit Platz für rund 500 Fahrzeuge, eigener Strom- und Wasserversorgung und striktem Naturschutzbereich im Westen des Areals.