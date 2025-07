Nach einem Hackerangriff prüft die Humanomed-Gruppe, ob sensible Daten betroffen sein könnten.

Kärnten. Ein Hackerangriff auf die Humanomed-Gruppe sorgt für Aufregung in Kärnten. In den Privatkliniken Villach und Klagenfurt gab es laut EDV-Technikern verdächtige Aktivitäten im Radiologie-System. Über eine Fernwartungssoftware soll versucht worden sein, ins interne Netzwerk einzudringen. Zwei Spezialfirmen untersuchen nun, ob sensible Patientendaten betroffen sind.