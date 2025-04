Hitlergruß von vier Jugendlichen durch Fotobox aufgenommen

Die Landjugend Steuerberg distanzierte sich mit einem langen Facebook-Post von der Aktion.

Ktn.„Klagenfurt_elite“ teilte auf Instagram ein Foto auf dem eine männliche und drei weibliche jugendliche Personen zu sehen sind, die alle den rechten Arm zum Hitlergruß gehoben haben. Geschossen wurde es mit einer Fotobox am Ostertanz der Landjugend Steuerberg am Ostersonntag. Das Foto wurde auf der Plattform „Fotoshare.co“ veröffentlicht. Die Fotos sind mit dem Motto der Veranstaltung „#damitbrauchtumnitobkummt“, „Landjugend Steuerberg“, einem Hinweis auf den Fotobox-Vermieter und dem Datum der Veranstaltung versehen. Der Ostertanz fand am 20. April, dem Geburtstag Adolf Hitlers statt. Das Foto wurde in der Zwischenzeit von der Plattform entfernt, die restlichen Fotos sind weiterhin online.

Die Landjugend Steuerberg distanzierte sich per Facebook-Post von der Aktion: "Wir verurteilen die gezeigte Geste und Inhalte auf das Schärfste und möchten unmissverständlich klarstellen, dass wir diese keinesfalls unterstützen oder dulden“.

Die Grünen laden die Landjugend ein, das KZ Mauthausen zu besuchen, um zu sehen, wohin dieser Gruß historisch geführt habe.