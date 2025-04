Ideenbörse TEDx heuer erstmals am Flughafen Klagenfurt

Vielfältige Verpflegung, gute Gelegenheiten für Networking und Diskussionen runden das Event ab.

Ktn. TEDx steht für Technologie, Entertainment und Design und bringt seit 1984 Menschen mit außergewöhnlichen Ideen zusammen. In Klagenfurt findet die Veranstaltung seit 12 Jahren statt, heuer erstmals am Flughafen. Am 28. Juni wird es von 9 bis 18 Uhr 14 Vorträge geben, u.a. von Gottfried Prinz, CEO der Firma Dattelbär und von Musik-Erfinder Manon Dave, der bei den letzten olympischen Spielen ein Anthem für Spieler ohne Nationalität entwickelt hat. Keiner der Vortragenden erhält ein Honorar, es geht darum idealistisch Ideen und Wissen zu verbreiten. Auch das 25-köpfige Klagenfurter Team arbeitet zu 100 Prozent ehrenamtlich. Finanziert wird TEDx über Kooperationen und den Ticketverkauf, der am Mittwoch startete.

Für TEDx Klagenfurt wird sich ein Gerätehanger am Flughafen in eine Erlebnis-Arena verwandeln, inklusive Workshops und After-Show-Party. Flughafenmanager Maximilian Wild schwärmt: „Die Event-Location ist sehr cool, ich glaube sehr außergewöhnlich. Wir haben einerseits einen tollen Ausblick auf die Berge, wir haben aber auch den Ausblick auf Flugzeuge.“