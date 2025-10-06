Alles zu oe24VIP
In Kärnten drei Tonnen schwere Kabeltrommeln gestohlen
Lange unbemerkt

In Kärnten drei Tonnen schwere Kabeltrommeln gestohlen

06.10.25, 14:47 | Aktualisiert: 06.10.25, 16:26
Auf Baustellen wird besonders gerne Kupfer gestohlen. 

Ktn. Unbekannte Täter haben Mitte September schwere Beute auf dem Lagerplatz einer Baufirma im Bezirk Spittal an der Drau gemacht. Sie stahlen zwei Kabeltrommeln mit insgesamt 350 Metern ummanteltem Kupferdraht mit einem Gesamtgewicht von mehr als drei Tonnen, teilte die Polizei mit. Der Diebstahl blieb erst unbemerkt, weil man meinte, dass die Kabeltrommeln auf eine Baustelle transportiert worden wären. Der entstandene Schaden beträgt mehrere 1.000 Euro.

