Kärnten: Dealer-Gang verkaufte Drogen im Wert von 1,5 Millionen Euro

Über zwei Jahre sollen drei Dealer in Kärnten mit dem Verkauf von unfassbaren Mengen Heroin abgecasht haben.

Ein Dealer-Trio soll in Kärnten über zwei Jahre Drogen im Wert von 1,5 Millionen Euro verkauft haben. Wie die Landespolizeidirektion am Montag mitteilte, wurden die beiden Haupttäter, ein 35-jähriger Ägypter und seine 25-jährige Lebensgefährtin, eine Klagenfurterin, sowie ein 28-jähriger Bosnier, der als Subdealer mitwirkte, im Mai festgenommen. Täglich verkauften das Paar und seine Helfer 50 bis 100 Gramm Heroin an etwa 70 Süchtige im Raum Klagenfurt.

Hochgerechnet wurden so mindestens 36 Kilogramm Heroin in Verkehr gebracht. Das Paar mietete extra eine Wohnung unter fremdem Namen an, die als Suchtgift- und Geldbunker diente. Außerdem nutzte es einen Pkw als Lager für Drogen. Dort wurde letztlich ein Kilogramm Heroin sichergestellt. Die Drogen bezog das Paar hauptsächlich aus Slowenien bzw. von anderen Dealern in Kärnten.