Kärnten: Pritschen-Wagen von Zug gerammt

Lenker wurde ins Krankenhaus gebracht. Es gab keine Verletzten im Zug.

Treffen. Ein 39-jähriger Lenker eines Pritschenwagens ist am Dienstag zu Mittag bei einer Kollision mit einem Zug in Treffen (Bezirk Villach-Land) verletzt worden. Laut Polizei hatte der Mann das Rotlicht an einem unbeschrankten Bahnübergang übersehen, der Personenzug stieß gegen das Heck des Wagens. Der 39-Jährige wurde ins Landeskrankenhaus Villach gebracht.

An der Zuggarnitur entstand erheblicher Sachschaden. Die zehn Fahrgäste und der Lokführer blieben unverletzt. Drei Feuerwehren standen für die Aufräumarbeiten im Einsatz, die Bahnstrecke Feldkirchen-Villach war bis etwa 13.30 Uhr gesperrt.