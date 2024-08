Kärntner (44) verkaufte innerhalb von 4 Jahren 50 Kilogramm Cannabis

Jetzt flog er auf.

Ein 44-jähriger Klagenfurter soll seit vier Jahren rund 50 Kilogramm Cannabiskraut und Cannabisharz an verschiedene Abnehmer in der Kärntner Landeshauptstadt verkauft haben.

Betritt damit Lebensunterhalt

Mit dem Gewinn aus den Verkäufen bestritt er teilweise seinen Lebensunterhalt. Der Mann ist geständig, er wurde festgenommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bereits am 2. August war in der Wohnung des 44-Jährigen eine Hausdurchsuchung durchgeführt worden.

Über 16 Kilo gefunden

Dabei wurden mehr als 16 Kilogramm Cannabiskraut und mehr als ein Kilogramm Cannabisharz sowie Verpackungsmaterial zum Verkauf der Drogen sichergestellt. Außerdem fanden die Beamten Bargeld in Höhe von mehreren 10.000 Euro, Silber- und Goldbarren und eine Softair-Pistole.

Der Mann gab bei seiner Einvernahme zu, seit 2020 im großen Stil mit Cannabis gehandelt zu haben. Bei dem sichergestellten Bargeld handelte es sich um Einkünfte aus diesen Verkäufen. Die Ermittlungen waren vorerst noch nicht abgeschlossen, so war noch unklar, woher die Drogen stammten.