Kärntnerin über Stunden festgehalten und misshandelt

Opfer konnte schließlich Hilfe rufen - Mann festgenommen

Ein 27-jähriger Kärntner hat am Sonntag gegen 6.45 Uhr nach durchzechter Nacht seine 30 Jahre alte Lebensgefährtin in deren Wohnung in St. Andrä im Lavanttal (Bezirk Wolfsberg) überfallen. Über mehrere Stunden hielt er die Frau fest, bedrohte und schlug sie. Laut Polizei gelang es der Frau zu Mittag, an ihr Handy zu kommen, sich im WC einzusperren und Hilfe zu rufen. Polizeibeamte nahmen den 27-Jährigen fest und sprachen ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Die Polizei geht von Eifersucht als Motiv aus.