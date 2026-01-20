Trotz Sparkurs: Stadtrat genehmigt sich Büro mit eigener Dusche

Trotz des harten Sparkurses der Wien-Regierung ließ Stadtrat Peter Hacker sein Büro sanieren - inklusive eigenem Bad.

Noch im Sommer sagte Gesundheits- und Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ), dass "jeder Cent von oben nach unten gedreht werden muss". Immerhin muss Wien einen scharfen Sparkurs fahren, klafft doch im Budget ein Milliarden-Loch. Zu seiner Budgetrede vor rund einem Monat schrieb er via Instagram noch: "Die wirtschaftliche Lage macht Einsparungen in allen Bereichen unumgänglich".

So wurden etwa die Park- und Öffi-Gebühren deutlich erhöht, Förderungen und Zuschüsse reduziert. Für großzügige Umbauarbeiten im eigenen Büro war im Ressort von Hacker aber offenbar noch Geld da.

© privat

Wie oe24 erfuhr, wurden die Büroräumlichkeiten von Stadtrat Peter Hacker nun saniert. Entsprechende Bilder, die oe24 zugespielt wurden, zeigen, dass es sogar ein eigenes Bad im Büro gibt.

© privat

Das sagt Hacker zu den Umbauarbeiten

Aus Hackers Büro heißt es dazu: "Nach über 20 Jahren war es an der Zeit das Büro zu sanieren und vor allem zu modernisieren". Die Dusche habe sich bereits vor den Umbauarbeiten im Büro befunden.

"Die Büroräumlichkeit, die vom Stadtrat selbst genutzt wird, war von diesen Umbauarbeiten übrigens nicht betroffen, es bleibt unverändert", heißt es von einem Sprecher Hackers.

Hacker siedelt innerhalb des Rathauses um. Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten erfolgt im ersten Quartal dieses Jahres. Ein genaues Datum hierfür steht noch nicht fest.