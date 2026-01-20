Brucknerfest: Programm präsentiert

Ein musikalischer Ausnahmezustand ist auch heuer wieder garantiert.

„Endlich“ lautet das Motto des Brucknerfest Linz 2026, das nach der Brucknerhaus-Affäre erstmals unter neuer Leitung stattfindet. Vom 13. bis 30. September stehen 19 Veranstaltungen im Brucknerhaus sowie an weiteren Spielstätten der Stadt auf dem Programm. Um den dicht gefüllten Kulturmonat September besser zu nutzen, wird erstmals enger mit dem Musiktheater Linz und der Ars Electronica koordiniert.

Das Programm, am Dienstag im Brucknerhaus vorgestellt, vermittelt Stolz und Erleichterung. „Wir wagen einen außergewöhnlichen Kulturherbst und gestalten gemeinsam mit Ars Electronica und dem Landestheater Linz ein großes Projekt“, erklärte künstlerischer Direktor Norbert Trawöger. Höhepunkte bilden Konzerte an Bruckners Geburtstags- und Todestagen: Am 4. September spielt Riccardo Chailly mit der Filarmonica della Scala, am 11. Oktober Franz Welser-Möst mit dem Cleveland Orchestra.

Weitere Highlights des Brucknerfests

Weitere Orchesterkonzerte leiten Markus Poschner, Anna Rakitina und Philipp von Steinaecker. Das BBC Philharmonic Orchestra und die BBC Singers führen Brahms‘ Deutsches Requiem unter Anja Bihlmaier auf, Christian Tetzlaff interpretiert Bachs Solowerke im Alten Dom.

Neue Spielstätten wie der Posthof oder eine Skaterhalle erweitern das Programm, darunter Lars Eidinger mit George Kranz und Motus Percussion. Für junge Besucher gibt es ein Schulkonzert 10+ und ein ganztägiges Familienfest. Das Brucknerfest 2026 verspricht so einen musikalischen Ausnahmezustand für ganz Linz.