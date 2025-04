Mehrere Raser mussten Führerschein abgeben

Gleich zwei Raser haben am Sonntag in Kärnten ihren Führerschein abgeben müssen.

Villach/Steindorf. Am Nachmittag zog die Polizei einen 51-jährigen Wiener aus dem Verkehr, der mit seinem Motorrad auf der Südautobahn (A2) bei Villach mit 168 km/h geblitzt wurde.

Erlaubt waren 100 km/h. In Steindorf am Ossiacher See wurde wenig später ein 20-jährigen Villacher angehalten, der mit dem Auto seiner Mutter mit 151 km/h in einer 80er-Zone unterwegs war. Beide Lenker wurden laut Polizei angezeigt.