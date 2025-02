Messer-Terrorist von Villach wütete 7 Minuten lang

Die unfassbare Tat hat sich Samstag am helllichten Tag ereignet. Der syrischer Staatsbürger wurde von Zeugen angefahren und von der Polizei festgenommen.

Villach. Ein 23-jähriger Mann hat am Samstagnachmittag in Villach auf mehrere Passanten eingestochen und einen von ihnen getötet. Laut Polizeiangaben starb ein 14-jähriger Jugendlicher, fünf Personen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer. Die Tat hatte sich in der Innenstadt, in der Nähe des Hauptplatzes, abgespielt. Der Täter, ein aufenthaltsberechtigter syrischer Staatsbürger, wurde festgenommen.

Polizeisprecher Rainer Dionisio das zwischen dem ersten Notruf und der Festnahme des Täters sieben Minuten vergangen waren. Der Messer-Attentäter stach wahllos auf Passanten ein – ein 14-jähriger Villacher Schüler wurde bei der Attacke getötet, fünf weitere Personen verletzt – davon zwei schwer. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet, er fuhr den Täter daraufhin mit dem Auto an. Bei ihm handelt es sich um einen 42-jährigen Essenszusteller, der ebenfalls aus Syrien stammt.

Laut Polizei wurden durch das Eingreifen des 42-Jährigen wohl weitere Angriffe verhindert. Der Täter wurde danach festgenommen.