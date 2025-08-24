Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Kärnten
Güllegrube
© Wikipedia (Symbolbild)

Arbeitsunfall

Mutter findet Sohn tot in Jauchegrube

24.08.25, 09:52
Teilen

Tragischer Arbeitsunfall kostete Landwirt in Kärnten das Leben 

Ein Unfall bei Arbeiten an einer Jauchegrube hat einen Landwirt im Kärntner Bezirk Wolfsberg das Leben gekostet. Der 51-Jährige schob am späten Samstagnachmittag Mist in die offene Grube.

Als seine Mutter ihn dabei allein ließ und zwei Stunden später zurückkam, fand sie ihren Sohn zunächst nicht. Gemeinsam mit einem Nachbarn entdeckte sie ihn auf einer Aluleiter in der Jauchegrube, teilte die Polizei mit. Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden