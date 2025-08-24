Mutter findet Sohn tot in Jauchegrube

Tragischer Arbeitsunfall kostete Landwirt in Kärnten das Leben

Ein Unfall bei Arbeiten an einer Jauchegrube hat einen Landwirt im Kärntner Bezirk Wolfsberg das Leben gekostet. Der 51-Jährige schob am späten Samstagnachmittag Mist in die offene Grube.

Als seine Mutter ihn dabei allein ließ und zwei Stunden später zurückkam, fand sie ihren Sohn zunächst nicht. Gemeinsam mit einem Nachbarn entdeckte sie ihn auf einer Aluleiter in der Jauchegrube, teilte die Polizei mit. Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen.