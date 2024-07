Nach Schlägerei: Polizei muss Spitals-Abteilungen sichern

Nach einer brutalen Schlägerei kamen beide Kontrahenten ins Spital. Die Freunde eines Anhängers wollten Rache nehmen und machten sich auf ins Krankenhaus. Die Polizei musste die Abteilungen der beiden Verletzten sichern.

Kärnten. Eine brutale Schlägerei in einer Großraumdiskothek in Klagenfurt endete für zwei Personen im Krankenhaus. Zwei 21-Jährige – der eine Grazer, der andere Nordmazedonier – gingen aufeinander los. Zunächst flogen die Fäuste, dann dürfte der Grazer den Nordmazedonier mit einer Glasflasche attackiert haben, wie die Polizei gegenüber oe24 berichtet. Beide erlitten Schnittverletzungen.

Der Grazer wurde mit Verletzungen im Gesicht, als auch Schnittwunden mittels Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Der Nordmazedonier begab sich selbständig, in Begleitung zahlreicher Freunde in dasselbe Krankenhaus.

Im Zuge der Amtshandlung bestätigte sich der Verdacht, dass ein erneuter Übergriff auf den Grazer durch die zahlreichen Begleiter des Nordmazedoniers geplant sei und es wurden mehrere Streifen zum Klinikum Klagenfurt beordert. Dort trafen bereits mehrere männliche Personen, Anhänger des Nordmazedoniers ein, und es musste die Erstaufnahme und medizinische Versorgung beider Beteiligter abgesichert werden.

Es kam in der Folge zu keinen weiteren Vorfällen.