ÖBB: Mehr als 9.000 zusätzliche Sitzplätze zu Fronleichnam

Sitzplatzreservierungen werden empfohlen.

Von 18. bis zum 22. Juni, um den Feiertag Fronleichnam, gibt es in Österreich wieder ein verlängertes Wochenende. Diese Tage zählen zu den besonders starken Reisetagen im Jahr. Damit ausreichend Sitzplätze für die Reisenden zur Verfügung stehen, haben die ÖBB auch diesmal wieder ihr Angebot an diesen Tagen erweitert. Die ÖBB stocken die Anzahl der Sitzplätze und Zugverbindungen auf der Süd- und Weststrecke auf und erhöhen das Platzangebot am verlängerten Wochenende um insgesamt mehr als 9.000 Sitzplätze.

Über 25 zusätzliche Zugverbindungen

Von 18. bis 22. Juni werden zusätzliche Züge eingesetzt, einzelne Verbindungen werden verlängert. Konkret fahren an den verlängerten Wochenenden insgesamt 25 zusätzliche Züge auf der Süd- und Weststrecke.

Die ÖBB empfehlen besonders an den stärksten Reisetagen einen Sitzplatz zu reservieren. Reservierungen sind unter tickets.oebb.at, in der ÖBB App, am ÖBB Ticketschalter und beim ÖBB Kund:innenservice unter 05-1717 ab drei Euro erhältlich.Am 18. Juni fährt um 16.20 Uhr ein zusätzlicher Zug von Wien nach Villach. Am 19. Juni kann man bereits um 7.10 Uhr von Wien nach Kitzbühel fahren.Am Sonntag, 22. Juni, gibt es mehrere zusätzliche Züge die Urlauber von Salzburg oder Graz nach Wien bringen