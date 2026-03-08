Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Kärnten
Osterfeuer: Anmeldungen ab sofort möglich
© Apa

In Klagenfurt

Osterfeuer: Anmeldungen ab sofort möglich

08.03.26, 09:31 | Aktualisiert: 08.03.26, 10:41
Teilen

Ohne Anmeldung kann es teuer werden: Es drohen Strafen bis zu 3.630 Euro. 

Ab sofort können in Klagenfurt wieder Osterfeuer angemeldet werden. Die traditionellen Brauchtumsfeuer werden üblicherweise in der Nacht vor Ostersonntag entzündet. Heuer fällt Ostern auf den 5. April. Spätestens vier Tage vor dem Entzünden muss die Anmeldung bei der Stadt erfolgen.

Die notwendigen Formulare stehen auf der Website der Stadt sowie der Berufsfeuerwehr bereit. Sie können online, per Post, per E-Mail oder persönlich beim Bürgerservice abgegeben werden. Vor der Genehmigung wird der Osterhaufen von der Berufsfeuerwehr überprüft. Für die Besichtigung fallen Kosten von 19,40 Euro an.

Ohne Genehmigung drohen saftige Geldstrafen

Laut Oswald Murisciano von der Brandverhütungsstelle des Landesfeuerwehrverband Kärnten ist das Verbrennen grundsätzlich durch die Kärntner Gefahren- und Feuerpolizeiordnung geregelt. Für Brauchtumsfeuer gibt es jedoch eine Ausnahme, sofern eine Bewilligung eingeholt wird.

Wer ein Osterfeuer ohne Genehmigung entzündet, muss mit Verwaltungsstrafen von bis zu 3.630 Euro rechnen. Zudem gilt ein Mindestabstand von 50 Metern zu Gebäuden. Verbrannt werden darf ausschließlich biogenes Material wie unbehandeltes Holz oder Stroh.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen