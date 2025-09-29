Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Kärnten
Polizei
© Getty

Betrugs-Welle

Polizei warnt: So fies täuschen Betrüger ihre Opfer

29.09.25, 16:39
Teilen

Die Polizei Kärnten warnt derzeit vor einer massiven Zunahme betrügerischer Telefonanrufe. In den vergangenen Tagen häufen sich Fälle, in denen sich Täter als Polizisten ausgeben, um Menschen um ihr Erspartes zu bringen.

Besonders verbreitet ist der sogenannte Kautionsbetrug: Den Angerufenen wird vorgetäuscht, ein naher Angehöriger habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und sitze nun in Haft. Für die sofortige Freilassung sei eine hohe Kaution nötig, die in bar oder in Form von Wertsachen übergeben werden müsse. Der Anruf wird oft von dramatischer Musikuntermalung oder weinenden Stimmen begleitet, um die Situation glaubwürdig wirken zu lassen.

"Falsche Polizisten"

Eine weitere Masche ist das Auftreten als angebliche Kriminalpolizisten. Dabei warnen die Täter vor angeblich bevorstehenden Einbrüchen und fordern ihre Opfer auf, Bargeld, Schmuck oder Gold zur "sicheren Verwahrung" zu übergeben. Teilweise erscheinen falsche Polizisten sogar direkt an der Wohnadresse. 

Die Polizei rät eindringlich:

  • Legen Sie bei verdächtigen Anrufen sofort auf.
  • Kontaktieren Sie sofort Ihre Angehörigen direkt, um die geschilderte Geschichte zu überprüfen.
  • Rufen Sie bei Unsicherheit umgehend den Notruf 133 an – dort erhalten Sie verlässliche Auskunft.
  • Geben Sie niemals Bargeld oder Wertsachen an fremde Personen weiter – auch nicht an vermeintliche Polizisten.
  • Die echte Polizei fordert niemals Geld oder Wertgegenstände am Telefon.

Die Polizei Kärnten bittet die Bevölkerung, insbesondere ältere Familienmitglieder über diese Betrugsmaschen zu informieren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden