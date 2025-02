Skifahrer riskierte für Berg-Foto sein Leben

Der 42-jährige Slowake fuhr für das perfekte Bild abseits der Piste.

Der Slowake war am Samstag gegen 12 Uhr mit seiner Familie im Skigebiet Nassfeld unterwegs. Doch dann traf er eine fatale Entscheidung und befuhr einen steileren Hang, um ein Panoramafoto zu machen. Dieses wollte er abseits der Hauptpiste schießen. Dafür fuhr er über den Pistenrand und stieg einige Meter auf eine Geländekante.

Dort brach plötzlich eine Schneewechte, auf der er stand, ab und der 42-Jährige stürzte ab. Wie durch ein Wunder blieb er an einem Baumstumpf hängen, sonst wäre der Skifahrer 20 Meter in die Tiefe gefallen.

Skifahrer am Sessellift bemerkten Unfall

Skifahrer am Sessellift bemerkten, dass der Slowake sich in einer gefährlichen Situation befand und setzten die Rettungskette in Kraft. Ein Rettungshubschrauber musste eingesetzt werden, der 42-Jährige mithilfe eines Taus geborgen werden. Der Mann hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt.