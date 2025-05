Tuning-Fans sind jetzt zurück in Kärnten

Am Neuen Platz in Klagenfurt präsentierten die Tuner am Welcome-Tag ihre Autos.

Ktn. Früher war es das GTI-Treffen. Seit heuer trifft sich die Tuningszene offiziell zur „XS-Carnight“ (Freitagabend, 30. Mai, 17 Uhr, am Messeareal Klagenfurt). Bereits am Donnerstag war am Wörthersee und Faakersee viel los. Unzählige haben sich an der berühmt-berüchtigten Turbokurve am Faaker See versammelt. In Pörtschach wurde der Marktplatz sogar extra für die Autoliebhaber gesperrt.

"Es gab bereits einige Anzeigen und auch Kennzeichenabnahmen", heißt es seitens der Polizei auf oe24-Anfrage. Nachsatz: "Abrechnet wird erst zum Schluss". Dadurch, dass die Tuner immer wieder im Kreis fahren, sei es auch schwer Teilnehmerzahlen bekannt zu geben. Aber viele Nationen seien vertreten - u.a. Belgier und Deutsche. Bisher gab es noch „keine gröberen Ausreißer, es hält sich alles im Rahmen". Den Höhepunkt erwarte man erst am Freitagabend und es werde spannend, ob die Tuner am Sonntag weiter ziehen oder bis Pfingsten verlängern.