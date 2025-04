Villach plant neue grüne Parkzone

Villach erweitert das Parkraummanagement: Neben der bestehenden blauen Kurzparkzone soll ab Herbst eine kostenpflichtige grüne Zone eingeführt werden.

Villach will mit einer neuen, gebührenpflichtigen grünen Parkzone das bestehende Parkraummanagement erweitern. Geplant ist, dass in der grünen Zone länger geparkt werden darf – mit günstigeren Tarifen: 40 Cent für 30 Minuten, maximal vier Euro pro Tag. Die Zone soll ab Herbst in Randbereichen der Innenstadt gelten und am Dienstag im Gemeinderat beschlossen werden.

Lesen Sie auch



















Dreister Luxus-Diebstahl: Ex-Ferrari der Familie Lugner gestohlen!

Heribert Kasper hofft, den Dieb zu finden und den Ferrari wieder seinem Besitzer zu übergeben.

























So stahl Blue Ivy Mama Beyoncé beim Tourauftakt die Show

Beim spektakulären Auftakt der Cowboy Carter Tour in L.A. stand nicht nur Beyoncé im Rampenlicht – Tochter Blue Ivy begeisterte als Dancing Queen ganz vorne auf der Bühne. Auch Nesthäkchen Rumi sorgte mit einem süßen Bühnenmoment für Applaus und Herzklopfen.

























Achtung: Warum Sie Ihren Rasen jetzt noch nicht mähen sollten

Die ersten warmen Tage lassen Blumen sprießen und das Gras rasant in die Höhe wachsen. Viele Hobbygärtner greifen jetzt sofort zum Rasenmäher, um das Wachstum zu bändigen. Doch damit sollten Sie lieber noch warten.