Villacher Kirchtag nimmt Fahrt auf

Auch heuer werden die Besucher Villach stürmen.

Am Sonntag ist es wieder so weit: Villach verwandelt sich beim 80. Kirchtag in eine riesige Bühne voller Klang, Farbe und Lebensfreude. Nach dem feierlichen Hochamt wird das Fest mit Bieranstich, Tanz und Tausenden gut gelaunten Gästen eröffnet. Jeden Abend wartet ein neues Highlight. Von slowenischer Volksmusik bis zu Stars wie Marc Pircher, den Jungen Zillertalern oder der Mountain Crew.

Trachtenfestzug ist großer Höhepunkt

Ein Höhepunkt: der große Trachtenfestzug am kommenden Samstag (2. August), bei dem Gruppen aus aller Welt durch die Altstadt marschieren. Ab Dienstag lockt der spektakuläre Vergnügungspark mitten im Zentrum, mit Adrenalin, Lichtern und Nostalgie. Der beliebte Kinderkirchtag startet am Mittwochvormittag.

Ob Blasmusik, Volkstanz oder Reiftanz. Am Kirchtag trifft Tradition auf ausgelassene Feststimmung. Auf zwei Kilometern sorgen Schausteller, Gastronomen und Vereine für ein Erlebnis, das es so nur in Villach gibt.

Emotionen und beste Unterhaltung

Der Villacher Kirchtag 2025 verspricht eine Woche voller Emotion, Unterhaltung und unvergesslicher Momente!