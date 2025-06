Wanderin (67) stürzt 200 Meter in den Tod

Eine 67-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau ist am Mittwoch bei einer Wanderung in Rangersdorf abgestürzt und dabei ums Leben gekommen.

Kärnten. Die Frau war mit ihrem Ehemann auf der Hochnase unterwegs, als sie gegen 12.30 Uhr auf einem Grat ausrutschte und etwa 200 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände abstürzte, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Der Ehemann stieg sofort zu seiner Frau ab, um erste Hilfe zu leisten und setzte einen Notruf ab. Der per Rettungshubschrauber eingetroffene Notarzt konnte aber nur mehr den Tod der Frau feststellen. Der unter Schock stehende Ehemann wurde vom Rettungshubschrauber ins Tal geflogen, die Leiche der verunglückten Wanderin wurde von einem Polizeihubschrauber geborgen. Die Ermittlungen der Alpinpolizei ergaben keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden.