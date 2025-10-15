Kenianerin (35) schlug Ehemann mit Kochtopf: Festnahme

Der 47-Jährige soll schon über Jahre immer wieder von seiner Ehefrau attackiert worden sein.

Wien. Nach einem handfesten Ehestreit zwischen einer kenianischen Frau (35) und ihrem Ehemann (47) am Dienstag in der Leopoldstadt, hat die Polizei die 35-Jährige festgenommen.

Die Frau soll dem 47-Jährigen zuvor mit einem Kochtopf auf den Kopf geschlagen haben, wodurch das Opfer leicht verletzt wurde. Für die Kenianerin klickten noch vor Ort die Handschellen. Gegen sie wurde ein vorläufiges Betretungs- und Waffenverbot ausgesprochen, die Kenianerin befindet sich derzeit in Gewahrsam.

Es dürfte nicht der erste Vorfall von häuslicher Gewalt zwischen den beiden Ehepartnern gewesen sein. Denn bei seiner Einvernahme gab der 47-Jährige gegenüber der Polizei an, dass er bereits seit Jahren der Gewalt durch seine Frau ausgesetzt sei.

S E R V I C E - Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.)