Koks-Lenker crasht Wiener Schanigarten

Nachdem Donnerstagfrüh ein junger Mann mit seinem Auto in einen Schanigarten in Wien-Ottakring gekracht ist, hat er sich nicht entschuldigt, sondern auch noch die Kellnerin mit einem Messer bedroht.

Der 22-Jährige beschädigte bei dem Unfall auch zwei geparkte Fahrzeuge und zwei Motorräder - erfuhr einen VW. Der Österreicher blieb jedoch nicht am Unfallort, sondern ging seelenruhig zu einem Automaten in der Habichgasse, um sich ein Getränk zu kaufen, so die Polizei am Freitag.

Streit mit Kellnerin eskalierte

Gegen 7.00 Uhr krachte er mit seinem Pkw in die Einfassung des Schanigartens. Als ihn die Kellnerin des Lokals zur Rede stellen wollte, gerieten die beiden in Streit. Der 22-Jährige zog ein Springmesser, bedrohte die Frau und ging daraufhin weg. Als er zurückkam, warteten bereits Polizisten auf ihn. Bei dem Mann konnte kein Messer vorgefunden werden. Daraufhin verfolgten die Beamten den zurückgelegten Weg des 22-Jährigen. Die Tatwaffe konnte jedoch nicht gefunden werden, doch zwischen den Getränkeautomaten war Suchtgift - vermutlich Kokain - versteckt. Ob es dem 22-Jährigen gehört, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

Kein Führerschein

Der Verdächtige, der keine gültige Lenkberechtigung besitzt und gegen den ein aufrechtes behördliches Waffenverbot besteht, wurde vorläufig festgenommen. Neben mehreren verkehrsrechtlichen Anzeigen ergingen gegen den 22-Jährigen über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auch Anzeigen wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung sowie nach den Bestimmungen des Waffengesetzes und des Suchtmittelgesetzes. Der Mann bleibt auf freiem Fuß.