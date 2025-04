Taxler (29) nach Verfolgungsjagd mit Polizei festgenommen

Als er die Polizei bemerkte, die ihn kontrollieren wollte, sah der Ein-Mann-Unternehmer - der mit seinem Auto als Taxler seine Dienste anbietet - rot. Kurios: Der Serbe hat zwar einen Taxi- aber keinen Führerschein.

Wien. Und so entwickelten sich die Ereignisse aus Sicht der Polizei: "Als Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus Donnerstagabend in der Anschützgasse ein Taxi zum Zwecke einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle anhalten wollten, wendete der Lenker plötzlich und gab Gas", sagt Sprecherin Anna Gut.

Weiter im Protokoll der Exekutive. "Die Beamten nahmen mit dem Funkwagen die Verfolgung auf, wobei der Taxler sein Fahrzeug streckenweise auf bis zu 90 km/h beschleunigte, einen anderen Verkehrsteilnehmer zu einer Notbremsung nötigte, ein Verkehrszeichen beschädigte und zahlreiche weitere Verwaltungsübertretungen beging."

In der Toßgasse im 15. Bezirk stellte der flüchtige Chauffeur sein Arbeitsgerät auf vier Rädern ab und flüchtete zu Fuß in Richtung MariaHü. Dabei stolperte er mehrmals und knallte mit dem Kopf gegen den Kofferraum eines geparkten Pkw, der hernach eine deutliche Delle aufwies.

Als die Beamten den am Kopf leicht verletzten Mann einholen und stoppen konnten, gab der 29-jährige Taxler an, dass er "aufgrund fehlender Lenkberechtigung und offener Verwaltungsstrafen in der Höhe von 20.000 Euro" davongerast war. Eine Untersuchung durch den Rettungsdienst lehnte er ab. Der Serbe wurde vorläufig festgenommen und in weiterer Folge mehrfach angezeigt.