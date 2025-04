3-Promille-Student ging als Grapscher und Schläger auf Freundeskreis los

Ein überaus betrunkener 22-Jähriger wurde Mittwochabend festgenommen, weil er im Stadtpark eine junge Frau sexuell belästigt und weitere junge Menschen der Gruppe mit einer Wodkaflasche verletzt und mit einem Klappmesser bedroht haben soll.

Wien. Bei schönem Wetter saß eine Gruppe junger Wiener auf einer Wiese im Stadtpark und genoss den frühlingshaften lauen Abend. Um etwa 18.45 Uhr soll sich der verdächtige Einheimische zu ihnen gesetzt haben, den die Clique vom Sehen her kannte und der laut darüber jammerte, dass er unter einer Trennung leide, was er ganz offensichtlich mit hemmungslosem Alkoholkonsum bekämpft hatte - wie oe24 erfuhr, soll der Student beachtliche 3 Promille intus gehabt haben.

Der verlassene und trotz heftiger Alkoholisierung redselige junge Mann drängte sich zunächst einer Frau (24) auf, die ihm zuhörte, bis er anfing sie überall anzufassen. Die restlichen Gruppe, der das ebenfalls nicht behagte, fing der Grapscher wüst zu beschimpfen an. Als die Clique ihn aufforderte, zu gehen, soll außer Rand und Band geratene Studiosi zu einer Wodkaflasche gegriffen und eine 16-Jährige an der Hand und einen 23-Jährigen am Kopf verletzt haben. Zudem wird ihm vorgeworfen, einem weiteren 23-Jährigen mit einem Klappmesser bedroht zu haben, bies der Freundeskreis die Polizei alarmierte.

Laut Exekutive verhielt sich der 22-Jährige auch bei deren Einschreiten höchst aggressiv und wehrte sich heftig gegen die Festnahme. Das Klappmesser sowie die Wodkaflasche wurden sichergestellt.