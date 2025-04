Passant vor Lokal niedergestochen - Opfer hat Blackout

Im Hotspot-Bezirk Favoriten - weit führend bei Straftaten vor allen anderen Bezirken - gehören Vorfälle mit Messern und Fäusten zur Tages- bzw. Nachtordnung. Wobei nicht jede Attacke geklärt werden kann.

Wien. Einsatzadresse war Donnerstag um 22 Uhr in der Davidgasse, nur zwei Gassen vom Reumannplatz entfernt: Dort musste ein Gast einer Bar beobachten, wie es vor dem Lokal auf dem Gehsteig zu einer Rangelei zwischen zwei Männern, die schließlich in einem Messerstich ausartete, kam.

Der Zeuge verständigte die Einsatzkräfte - nachdem er zuerst Erste Hilfe am Opfer geleistet hatte. Das Opfer, ein 62-jähriger Mann, wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch weiterversorgt und anschließend mit einer Stichverletzung im Rückenbereich sowie Schnittverletzungen an den Armen in ein Spital gebracht.

Die Hintergründe sind noch völlig unklar - weder vom Zeugen noch vom Opfer, das obendrein schwer betrunken war und ein Blackout zu den Ereignissen hat, konnten nähere Angaben zum mutmaßlichen Angreifer gemacht werden. Es ist lediglich bekannt, dass der Täter in Richtung Quellenstraße geflüchtet sein soll. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.