Großeinsatz wegen Kuh Feuerwehr Ramingstein
© Feuerwehr Ramingstein

Tierrettung

Kuh blieb im Sumpf stecken: Großeinsatz

09.09.25, 08:47
Die Einsatzkräfte versuchten das völlig erschöpfte Tier freizuschaufeln. 

Sbg. Feuerwehr-Großeinsatz wegen einer Kuh, die am Montag in Kendlbruck auf der Alm im Sumpf steckengeblieben war. Das Tier konnte sich selbst nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreien und stand völlig erschöpft bis zur Bauchmitte im Schlamm.

Großeinsatz wegen Kuh Feuerwehr Ramingstein
Großeinsatz wegen Kuh Feuerwehr Ramingstein
Bereits kurz nach der Alarmierung der Retter, wurde vom Einsatzleiter das "Schwere Rüstfahrzeug mit Kran" von der Feuerwehr Tamsweg angefordert. Zuerst versuchten die Feuerwehrleute mit Schaufeln und anderem Werkzeug die Kuh so weit frei zu graben, dass spezielle Schlingen unter dem Bauch durchgeführt werden konnten und eine Rettung dadurch möglich war.

Großeinsatz wegen Kuh Feuerwehr Ramingstein
Mithilfe einer Einbauseilwinde konnte das Tier behutsam auf eine befestigte Wiese gezogen und dem Landwirt übergeben werden.

