Lenkerin (45) raste Polizei davon: Festnahme!

Zudem war sie mit einem nicht zugelassenen Auto unterwegs.

Im Bezirk Wiener Neustadt ist am Montag eine 45-Jährige mit ihrem Pkw vor der Polizei geflüchtet. Die Frau ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat derzeit keinen Führerschein, am nicht zum Verkehr zugelassenen Wagen waren zwei unterschiedliche gestohlene Kennzeichentafeln angebracht. In Bad Fischau-Brunn wurde die Lenkerin angehalten und festgenommen. Die Einlieferung in die Justizanstalt Wiener Neustadt war die Folge.

Die Ausfahrt mit dem nicht zugelassenen Auto dürfte kein Einzelfall gewesen sein. Die 45-Jährige soll bereits in der Vergangenheit mehrfach so vorgegangen sein. Die montierten Kennzeichentafeln waren laut Polizei in Miesenbach und Waidmannsfeld (beides Bezirk Wiener Neustadt) gestohlen worden.

Beamte der Polizeiinspektion Wöllersdorf waren am Montag auf die Frau aufmerksam geworden. Die uneinsichtige 45-Jährige raste aber mit überhöhter Geschwindigkeit davon und wollte sich der Anhaltung entziehen. Diverse Verkehrsvorschriften wurden bei der Tempoeinlage verletzt, Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt folgen.