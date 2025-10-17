Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
drash mistelbach
© BFK Mistelbach

In NÖ auf A5

Reisebus crasht Lkw und Lieferwagen: Ein Toter und mehrere Schwerverletzte

17.10.25, 08:15 | Aktualisiert: 17.10.25, 09:17
Teilen

Ein schwerer Crash mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich Freitagfrüh auf der A5 bei Drasenhofen: Ein Lkw und ein Lieferwagen kollidierten mit einem Reisebus – der Fahrer des Peugeot-Kastenwagen starb, zwei Beteiligte wurden schwer, 11 leicht verletzt. 

drash mistelbach
© BFK Mistelbach

NÖ. Auf der Nordautobahn bei Drasenhofen im Bezirk Mistelbach kam es am Freitagvormittag zu einem schweren Unfall. Ein Lkw krachte frontal in einen polnischen Reisebus. Polizeiangaben zufolge waren im Gegenverkehrsbereich ein Reisebus und ein Lkw kollidiert, auch ein Kleintransporter war involviert.  

Zahlreiche Verletzte - A 5 komplett gesperrt

Es starb eine Person und mehrere wurden schwer verletzt. Drei Notarzthubschrauber waren im Einsatz, dazu zahlreiche Rettungskräfte aus der Umgebung.

drash mistelbach
© BFK Mistelbach

drash mistelbach
© BFK Mistelbach

Feuerwehr befreit Busfahrer

Der Busfahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Reisebus war offenbar mit mehreren Personen besetzt. An der Unfallstelle war ein Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz.

Notruf Niederösterreich sprach von Helfern des Roten Kreuzes und des tschechischen Rettungsdienstes. Zudem wurden drei "Christophorus"-Hubschrauber nach Drasenhofen entsandt.

drash mistelbach
© BFK Mistelbach

drash mistelbach
© BFK Mistelbach

drash mistelbach
© BFK Mistelbach

A5 in beide Richtungen gesperrt

Die Autobahn ist derzeit in beide Richtungen gesperrt. Eine Umleitung wurde über die B7 eingerichtet, der Verkehr staut sich bereits kilometerweit zurück.

drash mistelbach
© BFK Mistelbach

drash mistelbach
© BFK Mistelbach

Ermittlungen zur Unfallursache

Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Autofahrerinnen und Autofahrer werden gebeten, großräumig auszuweichen und Geduld mitzubringen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden