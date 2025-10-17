Reisebus crasht Lkw und Lieferwagen: Ein Toter und mehrere Schwerverletzte

Ein schwerer Crash mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich Freitagfrüh auf der A5 bei Drasenhofen: Ein Lkw und ein Lieferwagen kollidierten mit einem Reisebus – der Fahrer des Peugeot-Kastenwagen starb, zwei Beteiligte wurden schwer, 11 leicht verletzt.
NÖ. Auf der Nordautobahn bei Drasenhofen im Bezirk Mistelbach kam es am Freitagvormittag zu einem schweren Unfall. Ein Lkw krachte frontal in einen polnischen Reisebus. Polizeiangaben zufolge waren im Gegenverkehrsbereich ein Reisebus und ein Lkw kollidiert, auch ein Kleintransporter war involviert.
- Zeitumstellung: DIESE europäischen Länder haben sie abgeschafft
- Vergewaltigung in Schumacher-Villa: Mega-Wirbel vor Gericht
- Nächste Wohnbau-Firma schlittert in die Millionenpleite
Zahlreiche Verletzte - A 5 komplett gesperrt
Es starb eine Person und mehrere wurden schwer verletzt. Drei Notarzthubschrauber waren im Einsatz, dazu zahlreiche Rettungskräfte aus der Umgebung.
Feuerwehr befreit Busfahrer
Der Busfahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Reisebus war offenbar mit mehreren Personen besetzt. An der Unfallstelle war ein Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz.
Notruf Niederösterreich sprach von Helfern des Roten Kreuzes und des tschechischen Rettungsdienstes. Zudem wurden drei "Christophorus"-Hubschrauber nach Drasenhofen entsandt.
A5 in beide Richtungen gesperrt
Die Autobahn ist derzeit in beide Richtungen gesperrt. Eine Umleitung wurde über die B7 eingerichtet, der Verkehr staut sich bereits kilometerweit zurück.
Ermittlungen zur Unfallursache
Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Autofahrerinnen und Autofahrer werden gebeten, großräumig auszuweichen und Geduld mitzubringen.