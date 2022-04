Lotto-Gewinner aus Linz: Neo-Millionär weiß noch nichts vom Gewinn

Der Gewinner hat sich noch nicht gemeldet.

Linz. Beim Gewinnerschein des Siebenfachjackpots handelt es sich um einen Quicktipp aus Linz. Der Glückspilz aus Oberösterreich, der die Summe von 9.802.237,50 Euro mit nach Hause nehmen darf, hat sich bisher noch nicht gemeldet.

Es war der zweite Siebenfachjackpot in den mehr als 35 Jahren Lotto und der Gewinner holte sich bei der Ziehung am Mittwoch den Solo-Sechser. Seine Goldzahlen sind die 8, 9, 28, 34, 40, 43. (Angaben ohne Gewähr) Abgegeben wurde der Lotto-Schein in Linz.

Beim allerersten Siebenfach-Jackpot im Jahr 2018 hatte ein Spieler im Waldviertel 14,9 Millionen Euro und damit den höchsten je ausbezahlten Betrag gewonnen.