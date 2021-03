Lotto-Vierfachjackpot: Heute geht es um 4,6 Mio. Euro

Am heutigen Sonntag wartet ein Riesengewinn auf einen oder mehrere Glückspilze.

Drei gut gefüllte Töpfe warten heute auf Österreichs Lottospieler*innen. Denn am vergangenen Mittwoch wurde bei Lotto "6 aus 45" der dritte Dreifachjackpot des Jahres nicht geknackt. Auch bei LottoPlus und beim Joker gab es im ersten Rang keinen Gewinner bzw. keine Gewinnerin. Am heutigen Sonntag warten daher etwa 4,6 Millionen Euro im Vierfachjackpot, wie die Österreichischen Lotterien am Donnerstag verrieten.

Fünf Spielteilnehmer*innen waren am Mittwoch wenigsten nahe dran, sie erzielten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils rund 29.800 Euro. Das sind die Lotto-Gewinnzahlen vom Mittwoch:

6 10 18 21 32 33 Zusatzzahl 29