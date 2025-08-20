Alles zu oe24VIP
Christopherus Rettungshaubschrauber
© TZ ÖSTERREICH/Kernmayer

Kind im Spital

Mädchen (1) stürzte samt Fliegengitter aus 1. Stock

20.08.25, 16:31
Das 22 Monate alte Kleinkind stürzte aus dem ersten Stock.

NÖ. Ein Mädchen ist Mittwochmittag in Bad Fischau-Brunn aus einem Fenster im ersten Stock gestürzt. Das 22 Monate alte Mädchen dürfte sich in einem unbeobachteten Moment gegen das Fliegengitter gelehnt haben und in die Tiefe gefallen sein.

Das Kind war ansprechbar und wurde mit Verletzungen von einem Notarzthubschrauber in ein Wiener Krankenhaus geflogen, bestätigte Polizeisprecherin Manuela Weinkirn auf Anfrage Medienberichte. Ermittlungen zum Hergang seien im Laufen.

Die Mutter, die sich gemeinsam mit ihrer Tochter in der Wohnung befunden hatte, erlitt einen Schock. Im Einsatz stand der Notarzthubschrauber "Christophorus 9".

