Mädchen (17) schrottet Luxus-BMW: Auto erst zwei Tage alt

Neue dramatische Details gibt es um den Crash eines 130.000-Europ-SUV gegen einen Baum im Wienerwald, der von einer 17-Jährigen gelenkt worden war und die laut Polizei zu schnell unterwegs gewesen war.

NÖ. Der verheerende Crash ereignete sich Dienstagnachmittag am Ortsende von Sittendorf. Eine erst 17-jährige einheimische Lenkerin aus dem Bezirk Mödling verlor die Kontrolle über einen funkelnagelneuen schwarzen SUV, der gegen einen Baum prallte und unmittelbar darauf Feuer fing. Der Führerscheinneuling (L 17) und drei befreundete Jungs befanden sich im Fahrzeug, einem BMW iX xDrive60 - Neupreis in Österreich je nach Ausstattung um die 130.000 Euro, bestellbar erst seit Jänner 2025. Wie oe24 erfuhr, gehört der Neuwagen ihrem Vater bzw. seiner Firma und war erst zwei Tage davor zugelassen worden.

Das blieb vom funkelnagelneuen BMW-E-Fahrzeug, der wegen der Batterien in einem Container gehievt und mehr als eine halbe Stunde lang dauergelöscht werden musste. © MOnatsrevue Lenger

So bitter der finanzielle Verlust für den Geschäftsmann sein mag, so erleichtert kann der Mann bzw. die Familie der Lenkerin sein, dass das Mädchen den furchtbaren Crash - bei dem der E-BMW komplett ausgebrannt ist - überlebt hat. Ein Wunder, wenn man sich die Bilder ansieht - und ein großer Dank an den Anrainer Gerald Fischer, der keinen Moment zögerte, als er "einen lauten Knall gehört hat". Der Unternehmer und Hobby-Rennfahrer rannte zum Unfallort, half der verunfallten Lenker, die über das aufgerissene Dach ins Freie kletterte, aus dem Wrack, und zerrte zwei weitere Opfer mit bloßen Händen heraus. Der Beifahrer konnte sich selbst befreien.

© MOnatsrevue Lenger

Über den Zustand der vier jungen Niederösterreicher, die allesamt ins Spital gebracht wurden, ist nur bekannt, dass die Fahrerin zumindest körperlich "wieder ok" wird, bei den Burschen im Alter von 17 und 18 Jahren dürfte es jedenfalls dramatisch sein: Einer hat schwere innere Verletzungen, die beiden anderen ungezählte Knochenbrüche, bei einem besteht sogar Gefahr, lebenslang Lähmungen davon zu tragen.

Die Ermitttlungen zur genauen Unfallursache sind noch nicht abgeschlossen.